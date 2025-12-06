İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "S&P" Azərbaycanda inflyasiyanın 2029-cu ilədək 4 %-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    • 06 dekabr, 2025
    • 11:19
    S&P Azərbaycanda inflyasiyanın 2029-cu ilədək 4 %-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırır

    "S&P Global Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi 2025-2028-ci illərdə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın yavaşlayacağını proqnozlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu qiymətləndirmə agentliyin proqnozunda qeyd olunub.

    Proqnozlara əsasən, 2025-ci ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2024-cü ildəki 2,2 %-dən 5,7 %-ə qədər sürətlənəcək. Lakin, 2026-cı ildə inflyasiya 4,7 %-ə, 2027-ci ildə 4,4 %-ə, 2028-ci ildə isə 4 %-ə qədər enəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozlarına əsasən, ölkədə orta illik inflyasiya 2025-ci ildə 5,4 %, 2026-cı ildə 4,8 %, 2027-ci ildə isə 4,5 % təşkil edəcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yenilənmiş proqnozlarına (oktyabr 2025-ci il) görə, illik inflyasiyanın 2025-ci ildə 6 %, 2026-cı ildə isə 5,7 % ətrafında olacağı gözlənilir.

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda orta illik inflyasiya 5,7 % təşkil edib.

    orta illik inflyasiya “S&P Global Ratings” Azərbaycan
    S&P прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане до 4% к 2029 году
    S&P expects inflation in Azerbaijan to slow to 4% by 2029

