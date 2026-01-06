Установлены личности всех 116 пострадавших из-за пожара на швейцарском курорте

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 13:33
    Установлены личности всех 116 человек, получившие ранения во время пожара в баре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BBC news со ссылкой на швейцарскую полицию.

    "Хотя все 40 погибших в Кран-Монтане были идентифицированы ранее, продолжалась работа по установлению личностей раненых, некоторые из них остаются в критическом состоянии. Швейцарская полиция подтвердила в понедельник, что 83 человека остаются в больнице, среди пострадавших есть представители по меньшей мере 12 стран", - сообщает.

    Большинство пострадавших получили сильные ожоги, что в некоторых случаях не позволило установить их личность, сообщила полиция.

    Ранее сообщалось о том, что пожар случился в ночь на 1 января в баре Le Constellation. Прокуратура склоняется к версии, что причиной пожара стало неосторожное обращение со свечой-фонтаном или бенгальскими огнями.

