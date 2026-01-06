Премьер Дании: Захват Гренландии Штатами будет означать конец военного альянса НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что захват Гренландии Соединенными Штатами будет означать конец военного альянса НАТО.

Как передает Report со ссылкой на AP, об этом она сообщила датскому телеканалу TV2 в понедельник.

Издание отмечает, что ее комментарии прозвучали в ответ на очередной призыв президента США Дональда Трампа к передаче стратегически важного, богатого полезными ископаемыми арктического острова под контроль США после военной операции в Венесуэле.

Фредериксен и ее гренландский коллега Йенс-Фредерик Нильсен резко осудили заявления Трампа и предупредили о катастрофических последствиях. Многие европейские лидеры выразили солидарность с ними.

"Если Соединенные Штаты решат нанести военное нападение на другую страну НАТО, то все остановится. В том числе и наш альянс НАТО, а значит, и безопасность, которая обеспечивалась с конца Второй мировой войны", - заявила Фредериксен.