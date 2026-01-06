Baş nazir: ABŞ-nin Qrenlandiyanı ələ keçirməsi NATO-nun sonu demək olacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 06 yanvar, 2026
    • 13:05
    Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen bəyan edib ki, Qrenlandiyanın ABŞ tərəfindən ələ keçirilməsi NATO hərbi alyansının sonu mənasına gələcək.

    "Report" AP-yə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə ötən gün Danimarkanın TV2 telekanalına deyib.

    Nəşr qeyd edib ki, onun şərhləri ABŞ Prezidenti Donald Trampın Venesuelada hərbi əməliyyatdan sonra strateji əhəmiyyətli, faydalı qazıntılarla zəngin olan adanın ABŞ-nin nəzarəti altına verilməsinə dair növbəti çağırışına cavab olaraq səslənib.

    Baş nazir və onun qrenlandiyalı həmkarı Yens-Frederik Nilsen Trampın bəyanatlarını kəskin şəkildə pisləyib və fəlakətli nəticələr barədə xəbərdarlıq ediblər. Bir çox Avropa liderləri onlara dəstək ifadə ediblər.

    "Əgər ABŞ NATO-ya üzv ölkələrdən birinə hücum etməyə qərar versə, hər şey dayanacaq. O cümlədən NATO və bununla da İkinci Dünya müharibəsinin sonundan təmin edilən təhlükəsizlik", - deyə M.Frederiksen bildirib.

    Danimarka Qrenlandiya NATO
    Премьер Дании: Захват Гренландии Штатами будет означать конец военного альянса НАТО
    Danish prime minister says US takeover of Greenland would mark NATO's end

