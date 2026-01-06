Венесуэле потребуется $183 млрд инвестиций для восстановления добычи нефти

Венесуэла теоретически может восстановить нефтедобычу до уровней, наблюдавшихся в конце 1990-х годов, но это потребует времени и масштабных вложений.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявляют аналитики Rystad Energy.

Отмечается, что сейчас страна, обладающая крупнейшими разведанными запасами нефти в мире, добывает около 1,1 млн баррелей в сутки. Только для поддержания этого объема добычи в последующие 15 лет Венесуэле нужно инвестировать в нефтеразведку и добычу, а также в сопутствующую инфраструктуру порядка $53 млрд, говорится в отчете Rystad.

Добыча в стране может вырасти на 300 тыс. б/с в ближайшие два-три года без больших затрат, однако дальнейший рост потребует инвестиций в размере примерно $8-9 млрд в год. В таком случае производство нефти может восстановиться до 2 млн б/с к 2032 году и до 3 млн б/с к 2040 году.

Общий объем капиталовложений, необходимых для увеличения добычи до 3 млн б/с к 2040 году, эксперты Rystad оценивают в $183 млрд. Часть этой суммы может предоставить государственная энергетическая компания PDVSA, однако для стабильного восстановления нефтяной отрасли стране потребуется не менее $30-35 млрд иностранного финансирования только в ближайшие два-три года, говорят аналитики.

При этом базовый сценарий Rystad, озвученный в декабре, предусматривал сохранение санкций и морской блокады, что приведет к постепенному сокращению добычи нефти в Венесуэле до 700 тыс. б/с к 2040 году. Этот сценарий по-прежнему остается базовым для аналитиков.