Беларусь и Азербайджан обсудили совместные проекты в Карабахе
Внешняя политика
- 19 февраля, 2026
- 15:01
Посол в Азербайджане Дмитрий Пиневич посетил Агдамский промышленный парк.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в соцсетях.
Отмечается, что в ходе визита он обсудил вопросы сотрудничества Беларуси и Азербайджана по реализации совместных проектов на освобожденных территориях.
