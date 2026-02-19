Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Беларусь и Азербайджан обсудили совместные проекты в Карабахе

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 15:01
    Беларусь и Азербайджан обсудили совместные проекты в Карабахе

    Посол в Азербайджане Дмитрий Пиневич посетил Агдамский промышленный парк.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в соцсетях.

    Отмечается, что в ходе визита он обсудил вопросы сотрудничества Беларуси и Азербайджана по реализации совместных проектов на освобожденных территориях.

    Belarus və Azərbaycan Qarabağda birgə layihələri müzakirə edib
    Belarus and Azerbaijan discuss joint projects in Karabakh
