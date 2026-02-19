Беларусь и Азербайджан обсудили совместные проекты в Карабахе

Посол в Азербайджане Дмитрий Пиневич посетил Агдамский промышленный парк.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в соцсетях.

Отмечается, что в ходе визита он обсудил вопросы сотрудничества Беларуси и Азербайджана по реализации совместных проектов на освобожденных территориях.