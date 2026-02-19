Belarus və Azərbaycan Qarabağda birgə layihələri müzakirə edib
Qarabağ
- 19 fevral, 2026
- 15:09
Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç Ağdam Sənaye Parkını ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirlik sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.
Qeyd olunub ki, səfər çərçivəsində Belarus və Azərbaycan arasında azad edilmiş ərazilərdə birgə layihələrin həyata keçirilməsi üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
