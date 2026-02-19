Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Минобороны: Состоялась встреча с составом мобильной тренинговой группы НАТО

    Армия
    • 19 февраля, 2026
    • 14:47
    Минобороны: Состоялась встреча с составом мобильной тренинговой группы НАТО

    В рамках учебного курса "Инициатива по обеспечению совместимости возможностей стран-партнёров – 2026", организованного в Баку, начальник Главного оперативного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Азер Алиев и специалисты министерства встретились с представителями мобильной тренинговой группы НАТО.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Сначала эксперты мобильной тренинговой группы представили информацию о НАТО и этапах проведения учебного курса.

    На встрече было подчеркнуто, что учебный курс, объединивший профессионалов, способствует повышению способности к совместному планированию в многонациональных штабах, обмену знаниями и опытом, а также укреплению общих ценностей.

    До сведения участников была донесена большая значимость обсуждений и занятий, проводимых в рамках учебного курса, подчеркивалась важность согласованности и взаимного сотрудничества в современной и быстро меняющейся среде безопасности.

    Фото
    Müdafiə Nazirliyinin mütəxəssisləri NATO təliminin mərhələləri barədə məlumatlandırılıb
    Фото
    Azerbaijan MoD specialists meet with NATO Mobile Training Team members
