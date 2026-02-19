Минздрав Азербайджана предостерег граждан от провоза гармалы через границу
- 19 февраля, 2026
- 14:59
Минздрав Азербайджана призвал граждан воздержаться от пересечения границы с растением гармала.
Об этом передает Report со ссылкой на сообщение ведомства.
Отмечается, что в последнее время в социальных сетях и новостных медиа распространяется различная информация о случаях вывоза растения гармала (узерлик) за границу, а также о привлечении к юридической ответственности за данное деяние.
В целях защиты здоровья граждан и повышения их информированности Минздрав распространил информацию о составе растения, его воздействии на организм человека и существующих в данной сфере рисках.
В ведомстве заявили, что узерлик содержит такие алкалоиды, как гармин, гармалин, гармалол и тетрагидрогармин. В научной литературе эти вещества называются "гармаловыми алкалоидами" или "бета-карболиновыми алкалоидами".
"Данная группа алкалоидов относится к психоактивным соединениям, воздействующим на центральную нервную систему", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гармин и гармалин относятся к группе ингибиторов моноаминоксидазы (ИМАО), которые влияют на определенные функции головного мозга, изменяя передачу нервных импульсов. Они замедляют распад таких нейромедиаторов, как серотонин, дофамин и адреналин, вследствие чего повышается их концентрация в нервной системе.
"В Азербайджане сжигание узерлика считается древней традицией, и в отношении использования растения в данной форме прямого запрета не существует. Однако в соответствии с законом "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" культивирование, ввоз, продажа и использование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, могут быть ограничены.
В связи с содержанием психоактивных алкалоидов растение узерлик и его экстракты во многих странах включены в списки контролируемых веществ. Постановлением правительства Российской Федерации от 7 января 2024 года №135 гармала официально включена в перечень растений, содержащих наркотические вещества. Это означает, что на территории Российской Федерации ввоз, перевозка, хранение и сбыт данного растения являются незаконными и влекут уголовную ответственность. При поездках за границу не следует брать с собой растение узерлик, его семена, части или производные. В некоторых странах даже обнаружение небольшого количества данного растения может повлечь серьезные правовые последствия", - говорится в заявлении Минздрава.
В ведомстве отметили, что продолжат информационно-разъяснительную работу в целях защиты здоровья граждан и предотвращения правовых рисков.