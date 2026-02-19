В Германии заявили, что не намерены покупать дополнительные F-35

Германия в настоящее время не планирует закупать дополнительные истребители F-35.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил в четверг представитель правительства.

Ранее сообщалось, что Берлин рассматривает возможность заказа новых самолетов, производимых американским подрядчиком Lockheed Martin.

"Никаких планов нет, и никакого решения не принято", - сказал представитель.

В 2022 году Германия приобрела 35 истребителей, поставки которых должны начаться позднее в этом году.