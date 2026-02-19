Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 14:43
    В Германии заявили, что не намерены покупать дополнительные F-35

    Германия в настоящее время не планирует закупать дополнительные истребители F-35.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил в четверг представитель правительства.

    Ранее сообщалось, что Берлин рассматривает возможность заказа новых самолетов, производимых американским подрядчиком Lockheed Martin.

    "Никаких планов нет, и никакого решения не принято", - сказал представитель.

    В 2022 году Германия приобрела 35 истребителей, поставки которых должны начаться позднее в этом году.

