В Германии заявили, что не намерены покупать дополнительные F-35
Другие страны
- 19 февраля, 2026
- 14:43
Германия в настоящее время не планирует закупать дополнительные истребители F-35.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил в четверг представитель правительства.
Ранее сообщалось, что Берлин рассматривает возможность заказа новых самолетов, производимых американским подрядчиком Lockheed Martin.
"Никаких планов нет, и никакого решения не принято", - сказал представитель.
В 2022 году Германия приобрела 35 истребителей, поставки которых должны начаться позднее в этом году.
