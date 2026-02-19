В Джалилабаде простились с шехидом I Карабахской войны Махиром Гулиевым
В Джалилабаде прошла церемония прощания с шехидом Махиром Гулиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Джалилабадского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
Отметим, что Махир Абузер оглу Гулиев родился 31 октября 1958 года в городе Джалилабаде. 15 июня 1992 года он пропал без вести во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.
М.Гулиев будет похоронен на городском кладбище в Джалилабаде.
