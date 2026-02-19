Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Гюльшан Рзаева: WUF13 должен стать форумом практических решений, а не деклараций

    Экономика
    • 19 февраля, 2026
    • 14:26
    Гюльшан Рзаева: WUF13 должен стать форумом практических решений, а не деклараций

    К 2050 году около 70% населения мира будет жить в городах, поэтому жилищный вопрос уже становится центральным в глобальной повестке дня.

    Как сообщает Report, об этом заместитель национального координатора Всемирного форума городов (WUF13) Гюльшан Рзаева заявила на онлайн-брифинге для региональных СМИ по WUF13.

    Она отметила, что WUF13 не случайно посвящен теме "Обеспечение мира жильем: безопасные и устойчивые города и сообщества".

    "Это будет первый Всемирный форум городов, проводимый в нашем регионе - Центральной Азии и Южном Кавказе. Для Азербайджана проведение WUF13 является показателем широкого национального видения по продвижению устойчивого городского развития, сочетающего инновации, экологическую ответственность и социальную инклюзивность", - подчеркнула она.

    Рзаева добавила, что Азербайджан стремится вывести вопросы жилищного строительства и устойчивого развития городов на самый высокий политический уровень: "Мы считаем, что WUF13 станет не просто форумом для деклараций, а будет форумом для реализации исполнения, партнерства и практических решений. Мы стремимся, чтобы результаты форума были преобразованы в измеримые действия".

    Лента новостей