    Экология
    • 06 января, 2026
    • 13:09
    Завтра в Азербайджане ожидается до 17 градусов тепла

    В Азербайджане 7 января пройдет преимущественно без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами не исключается туман. Будет преобладать юго-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 5-7, днем - 9-13 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 70-75%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла.

    Лента новостей