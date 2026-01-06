İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Sabah 17 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 06 yanvar, 2026
    • 12:56
    Sabah 17 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Azərbaycanda yanvarın 7-də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 9-13 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 80-85 %, gündüz 70-75 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.

    yanvar havası Yağmursuz hava Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Завтра в Азербайджане ожидается до 17 градусов тепла

    Son xəbərlər

    13:23

    "Araz-Naxçıvan" qış fasiləsində ilk transferini reallaşdırıb

    Futbol
    13:19

    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttində görülən işlər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    13:16

    "Xankəndi"nin koordinatoru: "Akademiyanı harada qura biləcəyimizlə bağlı araşdırma aparacağam"

    Futbol
    13:12
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    13:11

    ADB Azərbaycanda BOEM-in enerji şəbəkələrinə inteqrasiyası üzrə layihəyə start verir

    Energetika
    13:08

    Ötən il ekoloji hüquqpozmalarla bağlı 3 milyon manatdan çox cərimə tətbiq edilib

    Ekologiya
    13:05

    Baş nazir: ABŞ-nin Qrenlandiyanı ələ keçirməsi NATO-nun sonu demək olacaq

    Digər ölkələr
    12:56

    Sabah 17 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:50

    Xırdalanda hündürlükdən yıxılan 42 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti