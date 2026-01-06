АПБА: В Хырдалане куриные тушки окрасили тартразином

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Здоровье
    • 06 января, 2026
    • 12:55
    Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) пресекли в Хырдалане продажу куриных тушек, окрашенных синтетическим веществом.

    Как сообщает Report со ссылкой на АПБА, в ходе лабораторных исследований было установлено, что тушки птиц были окрашены в желтый цвет пищевой добавкой тартаразин (E102) с целью обмануть потребителя и представить товар как чистый фермерский продукт.

    В связи с выявленным фактом в отношении предпринимателя начато административное производство. Забой кур и реализация куриной продукции запрещены, товары изъяты из оборота и помещены на хранение, а деятельность птицеразделочного цеха ограничена.

    В агентстве напомнили, что тартразин (E102) является синтетическим желтым красителем, применяемым в отдельных пищевых продуктах, а также в фармацевтических и косметических средствах, и может вызывать у человека аллергические реакции и повышенную чувствительность.

    АПБА куриное мясо тушки птиц тартаразин E102
    Xırdalanda sintetik maddə ilə rənglənən toyuqların satışının qarşısı alınıb

