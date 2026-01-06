АПБА: В Хырдалане куриные тушки окрасили тартразином

Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) пресекли в Хырдалане продажу куриных тушек, окрашенных синтетическим веществом.

Как сообщает Report со ссылкой на АПБА, в ходе лабораторных исследований было установлено, что тушки птиц были окрашены в желтый цвет пищевой добавкой тартаразин (E102) с целью обмануть потребителя и представить товар как чистый фермерский продукт.

В связи с выявленным фактом в отношении предпринимателя начато административное производство. Забой кур и реализация куриной продукции запрещены, товары изъяты из оборота и помещены на хранение, а деятельность птицеразделочного цеха ограничена.

В агентстве напомнили, что тартразин (E102) является синтетическим желтым красителем, применяемым в отдельных пищевых продуктах, а также в фармацевтических и косметических средствах, и может вызывать у человека аллергические реакции и повышенную чувствительность.