Власти Сан-Диего выплатят $30 млн семье подростка, застреленного полицейскими
Другие страны
- 06 декабря, 2025
- 10:16
Власти города Сан-Диего согласились выплатить $30 млн семье 16-летнего подростка Коноа Уилсона, который был смертельно ранен полицейскими, когда бежал от стрелявшего в него подростка.
Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.
Отмечается, что эта компенсация является одной из самых крупных в США по гражданским искам о неправомерной гибели, связанной с действиями полиции.
Выплата семье Уилсона превышает 27 млн долларов, которые в 2021 году получила семья Джорджа Флойда, смерть которого от рук полицейского в Миннеаполисе вызвала волну протестов по всей стране летом 2020 года. На тот момент компенсация семье Флойда считалась крупнейшей в своем роде.
