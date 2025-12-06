Власти Сан-Диего выплатят $30 млн семье подростка, застреленного полицейскими

Власти города Сан-Диего согласились выплатить $30 млн семье 16-летнего подростка Коноа Уилсона, который был смертельно ранен полицейскими, когда бежал от стрелявшего в него подростка.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

Отмечается, что эта компенсация является одной из самых крупных в США по гражданским искам о неправомерной гибели, связанной с действиями полиции.

Выплата семье Уилсона превышает 27 млн долларов, которые в 2021 году получила семья Джорджа Флойда, смерть которого от рук полицейского в Миннеаполисе вызвала волну протестов по всей стране летом 2020 года. На тот момент компенсация семье Флойда считалась крупнейшей в своем роде.