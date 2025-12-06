Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Власти Сан-Диего выплатят $30 млн семье подростка, застреленного полицейскими

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 10:16
    Власти Сан-Диего выплатят $30 млн семье подростка, застреленного полицейскими

    Власти города Сан-Диего согласились выплатить $30 млн семье 16-летнего подростка Коноа Уилсона, который был смертельно ранен полицейскими, когда бежал от стрелявшего в него подростка.

    Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

    Отмечается, что эта компенсация является одной из самых крупных в США по гражданским искам о неправомерной гибели, связанной с действиями полиции.

    Выплата семье Уилсона превышает 27 млн долларов, которые в 2021 году получила семья Джорджа Флойда, смерть которого от рук полицейского в Миннеаполисе вызвала волну протестов по всей стране летом 2020 года. На тот момент компенсация семье Флойда считалась крупнейшей в своем роде.

    полиция США Сан-Диего Коноа Уилсон Джордж Флойд компенсации
    Elvis

    Последние новости

    10:33

    В Баку впервые проходит Молодежный диалог D-8

    Внешняя политика
    10:29

    Всемирный банк объявил о расширении партнерства с Gavi

    Финансы
    10:16

    Власти Сан-Диего выплатят $30 млн семье подростка, застреленного полицейскими

    Другие страны
    10:07

    S&P оценил чистую международную инвестиционную позицию Азербайджана до 2029 года

    Финансы
    09:59

    Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $67

    Энергетика
    09:48

    S&P прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане до 4% к 2029 году

    Финансы
    09:46

    Дорожная полиция призвала водителей не садиться за руль в усталом и сонном состоянии

    Происшествия
    09:33

    Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с "Зиря" на выезде

    Футбол
    09:29

    S&P: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025г составит 3,9% ВВП

    Финансы
    Лента новостей