    Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с "Зиря" на выезде

    Футбол
    • 06 декабря, 2025
    • 09:33
    Сегодня стартует XIV тур Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, в первый игровой день состоится один матч.

    "Карабах" встретится с "Зиря" на выезде. Матч начнется на Стадионе Олимпийского спортивного комплекса Зиря в 17:00.

    "Карабах" в настоящее время занимает лидирующую позицию в турнирной таблице с 29 очками. "Зиря" с 26 очками находится на втором месте.

    Отметим, что XIV тур завершится 9 декабря.

