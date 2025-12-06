Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с "Зиря" на выезде

Сегодня стартует XIV тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоится один матч.

"Карабах" встретится с "Зиря" на выезде. Матч начнется на Стадионе Олимпийского спортивного комплекса Зиря в 17:00.

"Карабах" в настоящее время занимает лидирующую позицию в турнирной таблице с 29 очками. "Зиря" с 26 очками находится на втором месте.

Отметим, что XIV тур завершится 9 декабря.