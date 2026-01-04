Зеленский: Реальные компромиссы со стороны РФ возможны только под жестким давлением

Реальные компромиссы со стороны России возможны только в условиях жесткого давления.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом в субботу заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

Речь, по его словам, идет о комбинации санкций, активной военной поддержки, сохранения диалога с участием США и Европы.

"Настоящий разговор – это не просто разговор по телефону, а разговор с помощью санкций и военной поддержки Украины. Некоторые процессы, особенно связанные с усилением системы противовоздушной обороны, в последнее время замедлились, и российская сторона хорошо это видит. Именно поэтому Москва обращает больше внимания на возникающие паузы и слабые места в поддержке Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что американская сторона должна оказывать большее давление на РФ.

"В декабре представители США и Украины осуществляли крайне интенсивное сотрудничество. Альтернативы нынешнему формату диалога не существует. Теоретически, если бы США отказались от активной роли, лидерство мог бы взять на себя Европейский Союз. Однако европейский путь не будет быстрее американского. Здесь уже многое наработано. Мы должны уважать труд и время людей, потому что каждая задержанная минута означает новые страдания людей в Украине", - заключил Владимир Зеленский.