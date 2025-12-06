İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Futbol
    • 06 dekabr, 2025
    • 09:11
    Azərbaycan Premyer Liqası: Qarabağ səfərdə Zirə ilə üz-üzə gələcək

    Misli Premyer Liqasında bu gün XIV tura start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.

    "Qarabağ" səfərdə "Zirə" ilə üz-üzə gələcək. Görüş Zirə İdman Kompleksinin stadionunda, saat 17:00-da start götürəcək.

    "Qarabağ" hazırda turnir cədvəlində 29 xalla lider mövqeyindədir. 26 xala malik "Zirə" isə ikincidir.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIV tur

    6 dekabr (şənbə)

    17:00. "Zirə" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Vüqar Həsənli.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    Qeyd edək ki, XIV tura dekabrın 9-da yekun vurulacaq.

    Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с "Зиря" на выезде

