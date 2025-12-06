Ukrayna ordusunun Baş Qərargahı Ryazan neft emalı zavoduna zərbə endirdiyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 06 dekabr, 2025
- 18:08
Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Ryazan neft emalı zavodunun infrastrukturuna zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahına istinadən məlumat yayıb.
"Obyektdə yanğın qeydə alınıb. Nəticələr və zərərin dərəcəsi dəqiqləşdirilir", - Baş Qərargahdan bildirilib.
Ukrayna KİV-lərinin məlumatına görə, Ryazan neft emalı zavodu ildə 17,1 milyon ton neft emalı gücünə malikdir, Rusiyanın ən böyük neft emalı müəssisələri sırasına daxildir və benzin, reaktiv yanacaq, dizel və digər neft məhsulları istehsal edir.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ukrayna Silahlı Qüvvələri Ryazan neft emalı zavoduna pilotsuz uçuş aparatları ilə dəfələrlə zərbələr endirdiyini bildirmişdi.
