Генштаб ВСУ заявил об ударе по Рязанскому НПЗ
Другие страны
- 06 декабря, 2025
- 17:52
Вооруженные силы Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода (Россия).
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.
"Зафиксировано попадание и пожар на объекте. Результаты и степень ущерба уточняются", - сообщили в Генштабе.
По данным украинских СМИ Рязанский НПЗ имеет проектную мощность в 17,1 млн тонн нефти в год, входит в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, и производит бензин, реактивное топливо, дизель и другие нефтепродукты.
Отметим, что ранее в ВСУ не раз заявляли о нанесении ударов беспилотниками по Рязанскому НПЗ.
Последние новости
18:08
Аш-Шараа: Требования Израиля о демилитаризации ставят Сирию в опасное положениеДругие страны
17:52
Генштаб ВСУ заявил об ударе по Рязанскому НПЗДругие страны
17:42
Полицейские накануне изъяли более 24 кг наркотиковПроисшествия
17:33
В России при утилизации судна погиб один человекДругие страны
17:23
Фото
Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились о проведении встреч диаспорВнешняя политика
17:21
Фото
Главы Минтруда Азербайджана и Турции, генсек ОТГ обсудили сотрудничество в сфере соцзащитыСоциальная защита
17:06
Посол США при НАТО: Мы как никогда близки к миру между РФ и УкраинойДругие страны
17:03
Фото
Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева за неизменную поддержкуВнутренняя политика
16:58