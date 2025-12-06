Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Генштаб ВСУ заявил об ударе по Рязанскому НПЗ

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 17:52
    Генштаб ВСУ заявил об ударе по Рязанскому НПЗ

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода (Россия).

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

    "Зафиксировано попадание и пожар на объекте. Результаты и степень ущерба уточняются", - сообщили в Генштабе.

    По данным украинских СМИ Рязанский НПЗ имеет проектную мощность в 17,1 млн тонн нефти в год, входит в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, и производит бензин, реактивное топливо, дизель и другие нефтепродукты.

    Отметим, что ранее в ВСУ не раз заявляли о нанесении ударов беспилотниками по Рязанскому НПЗ.

    Украина Россия Рязанская НПЗ ВСУ российско-украинская война
    Ukrayna ordusunun Baş Qərargahı Ryazan neft emalı zavoduna zərbə endirdiyini açıqlayıb
    Elvis

    Последние новости

    18:08

    Аш-Шараа: Требования Израиля о демилитаризации ставят Сирию в опасное положение

    Другие страны
    17:52

    Генштаб ВСУ заявил об ударе по Рязанскому НПЗ

    Другие страны
    17:42

    Полицейские накануне изъяли более 24 кг наркотиков

    Происшествия
    17:33

    В России при утилизации судна погиб один человек

    Другие страны
    17:23
    Фото

    Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились о проведении встреч диаспор

    Внешняя политика
    17:21
    Фото

    Главы Минтруда Азербайджана и Турции, генсек ОТГ обсудили сотрудничество в сфере соцзащиты

    Социальная защита
    17:06

    Посол США при НАТО: Мы как никогда близки к миру между РФ и Украиной

    Другие страны
    17:03
    Фото

    Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева за неизменную поддержку

    Внутренняя политика
    16:58

    Грузия увеличила расходы на импорт сыра и творога из Азербайджана почти в 6 раз

    Бизнес
    Лента новостей