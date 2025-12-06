Генштаб ВСУ заявил об ударе по Рязанскому НПЗ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода (Россия).

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

"Зафиксировано попадание и пожар на объекте. Результаты и степень ущерба уточняются", - сообщили в Генштабе.

По данным украинских СМИ Рязанский НПЗ имеет проектную мощность в 17,1 млн тонн нефти в год, входит в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, и производит бензин, реактивное топливо, дизель и другие нефтепродукты.

Отметим, что ранее в ВСУ не раз заявляли о нанесении ударов беспилотниками по Рязанскому НПЗ.