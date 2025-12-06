İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci cüzi azaldıb

    Biznes
    • 06 dekabr, 2025
    • 17:48
    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci cüzi azaldıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 202,979 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,3 % azdır.

    Təkcə noyabrda Türkiyə Azərbaycana 18,485 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 11,7 % çoxdur.

    11 ayda Türkiyənin elektrik məhsulları ixracının dəyəri illik müqayisədə 5,4 % artaraq 16,006 milyard ABŞ dollarına, noyabr ayında isə 2,2 % artaraq 1,480 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox elektrik məhsulları idxalını Böyük Britaniya 1 milyard 601 milyon 40 min ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 4,1 % çox), Almaniya 1 milyard 283 milyon 502,8 min ABŞ dolları (+2,6 %) və ABŞ 1 milyard 33 milyon 893 min ABŞ dolları (+ 47,4 %) dəyərində həyata keçirib.

    elektrik məhsulları elektronika Türkiyə

    Son xəbərlər

    17:57

    İlham Əliyev: Azərbaycan-BƏƏ əməkdaşlığı daha geniş region üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

    Xarici siyasət
    17:54

    BƏƏ Prezidenti Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək barədə tapşırıq verib

    Xarici siyasət
    17:48

    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci cüzi azaldıb

    Biznes
    17:47
    Foto

    İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:39

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı müəyyənləşib

    Komanda
    17:29

    Metyu Uitaker: Rusiya ilə Ukrayna arasında sülhə heç vaxt olmadığı qədər yaxınıq

    Digər ölkələr
    17:25

    Ötən gün 24,6 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    17:07

    Səfir: Azərbaycan Qazaxıstanla əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə dair istənilən təşəbbüsü dəstəkləyir

    Mədəniyyət siyasəti
    16:59

    Azərbaycanı Avropa çempionatında 20 boksçu təmsil edəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti