Metyu Uitaker: Rusiya ilə Ukrayna arasında sülhə heç vaxt olmadığı qədər yaxınıq
Digər ölkələr
- 06 dekabr, 2025
- 17:29
Rusiya ilə Ukrayna sülhə heç vaxt olmadığı qədər yaxındır.
"Report"un "Al-Jazeera"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ABŞ-nin NATO-dakı səfiri Metyu Uitaker bildirib.
"Bu, bizim üçün yəqin ki, ən yaxşı fürsətdir. Deyə bilərik ki, biz sülhə həmişəkindən daha yaxınıq", - səfir vurğulayıb.
O, həmçinin qeyd edib ki, Vaşinqton münaqişənin başa çatması üçün tərəflərin ikisinə də optimal yanaşma tapmalıdır.
"ABŞ Prezidenti Donald Trampın dediyi kimi bu, düzgün yanaşma tapmağı tələb edən mürəkkəb bir vəziyyətdir və nəticədə bu müharibə başa çatmalıdır", - M.Uitaker əlavə edib.
Son xəbərlər
17:57
İlham Əliyev: Azərbaycan-BƏƏ əməkdaşlığı daha geniş region üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirXarici siyasət
17:54
BƏƏ Prezidenti Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək barədə tapşırıq veribXarici siyasət
17:48
Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci cüzi azaldıbBiznes
17:47
Foto
İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:39
Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı müəyyənləşibKomanda
17:29
Metyu Uitaker: Rusiya ilə Ukrayna arasında sülhə heç vaxt olmadığı qədər yaxınıqDigər ölkələr
17:25
Ötən gün 24,6 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıbHadisə
17:07
Səfir: Azərbaycan Qazaxıstanla əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə dair istənilən təşəbbüsü dəstəkləyirMədəniyyət siyasəti
16:59