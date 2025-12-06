Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Посол США при НАТО: Мы как никогда близки к миру между РФ и Украиной

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 17:06
    Посол США при НАТО: Мы как никогда близки к миру между РФ и Украиной

    Россия и Украина как никогда близки к достижению мира.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

    "Для нас это, вероятно, лучшая возможность. Можно сказать, мы близки к миру, как никогда", - сказал посол.

    Он также отметил, что Вашингтону нужно найти подход к каждой стороне, чтобы конфликт мог завершиться.

    "Как сказал президент США Дональд Трамп, это сложная ситуация, в которой нужно найти правильный подход, и в конечном счете эта война должна закончиться", - добавил Уитакер.

    Mettyu Uitaker: Rusiya ilə Ukrayna arasında sülhə heç vaxt olmadığı qədər yaxınıq
