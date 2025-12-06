Посол США при НАТО: Мы как никогда близки к миру между РФ и Украиной
Другие страны
- 06 декабря, 2025
- 17:06
Россия и Украина как никогда близки к достижению мира.
Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Для нас это, вероятно, лучшая возможность. Можно сказать, мы близки к миру, как никогда", - сказал посол.
Он также отметил, что Вашингтону нужно найти подход к каждой стороне, чтобы конфликт мог завершиться.
"Как сказал президент США Дональд Трамп, это сложная ситуация, в которой нужно найти правильный подход, и в конечном счете эта война должна закончиться", - добавил Уитакер.
Последние новости
17:23
Фото
Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились о проведении встреч диаспорВнешняя политика
17:21
Фото
Главы Минтруда Азербайджана и Турции, генсек ОТГ обсудили сотрудничество в сфере соцзащитыСоциальная защита
17:06
Посол США при НАТО: Мы как никогда близки к миру между РФ и УкраинойДругие страны
17:03
Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева за неизменную поддержкуВнутренняя политика
16:58
Грузия увеличила расходы на импорт сыра и творога из Азербайджана почти в 6 разБизнес
16:57
S&P: EBITDA "Азерэнержи" в 2025-2026гг увеличится до 540-580 млн манатовФинансы
16:41
Зеленский планирует на следующей неделе посетить ВеликобританиюДругие страны
16:31
Азербайджан сократил расходы на импорт кожи из Турции на 25%Бизнес
16:15