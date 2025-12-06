İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.

    Yüksək Liqa

    Qadınlar

    I turdan təxirə düşən oyun

    10 dekabr

    18:00. "DH Volley" - "Abşeron"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

    Kişilər

    VI tur

    10 dekabr

    17:00. "Azərreyl" - "Murov Az Terminal"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    11 dekabr

    17:00. "Ordu" - "Neftçi"

    Fövqaladə Hallar N-nin idman zalı

    13 dekabr

    14:00. "Xilasedici" - "Gənclər"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    Qadınlar

    VI tur

    11 dekabr

    14:00. "Turan" - "Milli Aviasiya Akademiyası"

    Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi

    16:00. "Gənclər" - UNEC

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

    17:00. "Murov Az Terminal" - "Abşeron"

    "Murov Az Terminal"ın idman zalı

