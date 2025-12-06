Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı müəyyənləşib
- 06 dekabr, 2025
- 17:39
Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.
Yüksək Liqa
Qadınlar
I turdan təxirə düşən oyun
10 dekabr
18:00. "DH Volley" - "Abşeron"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
Kişilər
VI tur
10 dekabr
17:00. "Azərreyl" - "Murov Az Terminal"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
11 dekabr
17:00. "Ordu" - "Neftçi"
Fövqaladə Hallar N-nin idman zalı
13 dekabr
14:00. "Xilasedici" - "Gənclər"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
Qadınlar
VI tur
11 dekabr
14:00. "Turan" - "Milli Aviasiya Akademiyası"
Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi
16:00. "Gənclər" - UNEC
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
17:00. "Murov Az Terminal" - "Abşeron"
"Murov Az Terminal"ın idman zalı