    Hadisə
    • 06 dekabr, 2025
    • 17:25
    Ötən gün 24,6 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Ötən gün ölkə ərazisində ümumi çəkisi 24,6 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir.

