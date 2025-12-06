Ötən gün 24,6 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb
Hadisə
- 06 dekabr, 2025
- 17:25
Ötən gün ölkə ərazisində ümumi çəkisi 24,6 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir.
