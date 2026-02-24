İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 20:04
    Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Kanada hökuməti Rusiya ilə əlaqəli 21 fiziki şəxsə və 53 təşkilata qarşı sanksiya tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kanadanın xarici işlər naziri Anita Anand hökumət iclasından əvvəl bildirib.

    Sanksiyalar həmçinin Rusiyanın kölgə donanmasına aid olan 100 gəmiyə qarşı da tətbiq edilib. Kanada hökuməti qeyd edib ki, yeni tədbirlər Rusiyanın enerji daşıyıcılarından əldə etdiyi gəlirləri məhdudlaşdıraraq, onun üçün iqtisadi xərcləri daha da artırır.

    "Bu gün mən ruslara və təşkilatlarına qarşı artıq tətbiq edilmiş 4 mindən çox məhdudiyyətə əlavə olaraq yeni sanksiyalar elan edirəm. Söhbət əsasən enerji sektoruna yönəlmiş 51 yeni məhdudiyyətdən gedir", - Anand jurnalistlərə deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu tədbirlər Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi səbəbindəndi.

    Daha əvvəl Böyük Britaniya da Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib. Yenilənmiş siyahıya 240 hüquqi şəxs, 7 fiziki şəxs və 50 gəmi daxil edilib.

    Kanada Anita Anand Rusiya Sanksiyalar
    Канада расширила санкции против России

    Son xəbərlər

    20:24

    Fon der Lyayen: Aİ Ukraynanın qışa hazırlığı üçün 920 milyon avro ayırır

    Digər ölkələr
    20:11

    ABŞ-nin Corc Vaşinqton Universitetində Azərbaycana aid sərgi təşkil edilib

    Xarici siyasət
    20:05

    Zelenski Aİ nümayəndələri ilə Rusiya tankerlərinə qarşı tədbirləri müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:04

    Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    20:03
    Foto

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib

    Fərdi
    19:59

    İran XİN: ABŞ ilə razılaşmaya mümkün qədər tez nail olmaq olar

    Region
    19:53

    ABŞ Avropa və Yaxın Şərqdəki bazalara 150-dən çox təyyarə göndərib

    Digər ölkələr
    19:51

    ADDA ilə Təhsilin İnkişafı Fondu arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

    Elm və təhsil
    19:43

    Pavel Durov: Rusiyada şəxsi həyat hüququnu və söz azadlığını boğmağa çalışırlar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti