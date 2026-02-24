Канада расширила санкции против России

Правительство Канады ввело санкции против 21 физического лица и 53 организаций, связанных с Россией.

Как передает Report, об этом сообщила глава МИД Канады Анита Ананд перед заседанием правительства.

Санкции введены и в отношении 100 судов, которые относятся к теневому флоту РФ. Как отмечает канадское правительство, новые меры еще больше увеличивают экономические издержки для России, ограничивая ее доходы от энергоносителей.

"Сегодня я объявляю о дополнительных санкциях сверх уже введенных более 4 тысяч ограничений против российских лиц и организаций. В частности, речь идет о 51 новом ограничении, в основном направленном на энергетический сектор", - сказала Ананд журналистам.

По ее словам, данные меры обусловлены войной РФ против Украины.

Ранее Великобритания также расширила санкции против РФ. В обновленный перечень включены 240 юридических лиц, 7 физических лиц и 50 судов.