    Канада расширила санкции против России

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 19:42
    Правительство Канады ввело санкции против 21 физического лица и 53 организаций, связанных с Россией.

    Как передает Report, об этом сообщила глава МИД Канады Анита Ананд перед заседанием правительства.

    Санкции введены и в отношении 100 судов, которые относятся к теневому флоту РФ. Как отмечает канадское правительство, новые меры еще больше увеличивают экономические издержки для России, ограничивая ее доходы от энергоносителей.

    "Сегодня я объявляю о дополнительных санкциях сверх уже введенных более 4 тысяч ограничений против российских лиц и организаций. В частности, речь идет о 51 новом ограничении, в основном направленном на энергетический сектор", - сказала Ананд журналистам.

    По ее словам, данные меры обусловлены войной РФ против Украины.

    Ранее Великобритания также расширила санкции против РФ. В обновленный перечень включены 240 юридических лиц, 7 физических лиц и 50 судов.

