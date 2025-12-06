Полицейские накануне изъяли более 24 кг наркотиков
Происшествия
- 06 декабря, 2025
- 17:42
На территории Азербайджана полицейские изъяли накануне наркотические вещества общим весом более 24,6 кг.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
В ведомстве заверили, что мероприятия в этом направлении продолжаются.
Полицейские накануне изъяли более 24 кг наркотиков
