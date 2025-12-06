Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Полицейские накануне изъяли более 24 кг наркотиков

    Происшествия
    • 06 декабря, 2025
    • 17:42
    Полицейские накануне изъяли более 24 кг наркотиков

    На территории Азербайджана полицейские изъяли накануне наркотические вещества общим весом более 24,6 кг.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

    В ведомстве заверили, что мероприятия в этом направлении продолжаются.

    Лента новостей