Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний ОАЭ
Внешняя политика
- 06 декабря, 2025
- 15:40
6 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя компании 2PointZero Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Хамдана бен Заида Аль Нахайяна, генерального исполнительного и управляющего директора International Holding Company Сайеда Басара Шуэба, а также генерального исполнительного директора International Resources Holding Али Аль Рашди.
Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
