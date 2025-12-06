Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний ОАЭ

    Внешняя политика
    • 06 декабря, 2025
    • 15:40
    Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний ОАЭ

    6 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя компании 2PointZero Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Хамдана бен Заида Аль Нахайяна, генерального исполнительного и управляющего директора International Holding Company Сайеда Басара Шуэба, а также генерального исполнительного директора International Resources Holding Али Аль Рашди.

    Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев компании ОАЭ 2PointZero International Holding Company
    Фото
    İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib
    Elvis

    Последние новости

    15:55

    Гаджиев: Региону нужна международная поддержка для получения экономической выгоды от мирной повестки

    Внешняя политика
    15:40
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний ОАЭ

    Внешняя политика
    15:29

    Помощник президента: Мы прилагаем все усилия для продвижения мирной повестки

    Внешняя политика
    15:25
    Фото

    В школе в Тбилиси откроется STEAM-центр в рамках сотрудничества с Минобразования Азербайджана

    Наука и образование
    15:19

    Лаша Маградзе: BBC распространяет целенаправленную дезинформацию против Грузии

    В регионе
    15:06
    Фото

    Министры образования Азербайджана и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество

    Наука и образование
    14:48

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан создает новые реалии на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    14:46

    Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 8%

    Бизнес
    14:30

    МВД: За сутки задержаны 10 человек, находившиеся в розыске за мошенничество

    Происшествия
    Лента новостей