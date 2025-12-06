Гаджиев: Региону нужна международная поддержка для получения экономической выгоды от мирной повестки Внешняя политика

Фото Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний ОАЭ Внешняя политика

Помощник президента: Мы прилагаем все усилия для продвижения мирной повестки Внешняя политика

Фото В школе в Тбилиси откроется STEAM-центр в рамках сотрудничества с Минобразования Азербайджана Наука и образование

Лаша Маградзе: BBC распространяет целенаправленную дезинформацию против Грузии В регионе

Фото Министры образования Азербайджана и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество Наука и образование

Хикмет Гаджиев: Азербайджан создает новые реалии на Южном Кавказе Внешняя политика

Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 8% Бизнес