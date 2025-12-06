Ферстаппен выиграл квалификацию на Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"
Формула 1
- 06 декабря, 2025
- 19:08
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 24-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Абу-Даби.
Как сообщает Report, соревнования проходят на автодроме "Яс Марина".
Второе место занял британец Ландо Норрис из команды "Макларен". Тройку лидеров замкнул его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри.
Основная гонка пройдет в воскресенье. Ее начало запланировано на 17:00 по Баку.
