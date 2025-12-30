В Турции произошло массовое отравление среди школьников
В регионе
- 30 декабря, 2025
- 06:18
В турецкой провинции Чанаккале зафиксирован случай массового отравления среди учащихся.
Как передает Report, об этом сообщили в администрации провинции.
Согласно информации, в общежитии для девочек, расположенном в районе Эзине, после приема пищи ухудшилось самочувствие у 26 из 55 проживающих. Школьники с жалобами на головокружение и тошноту были госпитализированы. После оказания первой медицинской помощи 19 человек отпущены домой, лечение еще 7 учащихся продолжается в стационарных условиях.
По факту происшествия начато расследование.
