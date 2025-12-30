В Турции произошло массовое отравление среди школьников

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 30 декабря, 2025
    • 06:18
    В турецкой провинции Чанаккале зафиксирован случай массового отравления среди учащихся.

    Как передает Report, об этом сообщили в администрации провинции.

    Согласно информации, в общежитии для девочек, расположенном в районе Эзине, после приема пищи ухудшилось самочувствие у 26 из 55 проживающих. Школьники с жалобами на головокружение и тошноту были госпитализированы. После оказания первой медицинской помощи 19 человек отпущены домой, лечение еще 7 учащихся продолжается в стационарных условиях.

    По факту происшествия начато расследование.

    Чанаккала Турция школьники отравление
    Türkiyədə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub

