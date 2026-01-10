Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Спецпосланник США обсудил c президентом и главой МИД Сирии ситуацию в Алеппо

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 22:34
    Спецпосланник США обсудил c президентом и главой МИД Сирии ситуацию в Алеппо

    Спецпосланник США по Сирии Том Баррак встретился в Дамаске с президентом Ахмадом аш-Шараа и главой МИД Асаадом аш-Шибани для обсуждения ситуации в Алеппо.

    Как передает Report со ссылкой на СBS News, США выразили готовность содействовать диалогу между властями Сирии и группировкой "Сирийских демократических сил" для сохранения территориальной целостности страны и создания единой национальной армии.

    По словам Баррака, стороны также обстоятельно обсудили дальнейшие шаги на пути к "историческому переходу в Сирии".

    "Президент (США Дональд) Трамп считает, что сейчас появилась ключевая возможность для обновления Сирии и национального единства. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и немедленно прекратить военные действия", - говорится в заявлении Баррак.

    СДС подписали соглашение с руководством Сирии об интеграции в новое правительство в марте 2025 года. Баррак сказал, что это соглашение "обеспечивает основу для включения сил СДС в национальные институты и укрепляет единство и суверенитет Сирии", однако события в Алеппо ставят эти договоренности под угрозу.

    "Команда госсекретаря (Марко) Рубио готова содействовать конструктивному взаимодействию между сирийским правительством и СДС для продвижения инклюзивного и ответственного процесса интеграции - такого, который уважает единство Сирии, поддерживает принцип единого суверенного государства и поддерживает цель одной законной национальной армии", - говорится в заявлении.

