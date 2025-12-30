İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyədə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub

    Region
    • 30 dekabr, 2025
    • 05:36
    Türkiyədə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub

    Türkiyənin Çanakkale vilayətində şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə vilayət administrasiyası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Ezine rayonunda yerləşən qızlar üçün nəzərdə tutulmuş yataqxanada qalan 55 nəfərdən 26-nın yeməkdən sonra vəziyyəti pisləşib. Başgicəllənməsi və bulantı şikayəti olan şagirdlər xəstəxanaya çatdırılıblar. Onlardan 19-u ilkin yardımdan sonra evə buraxılıb, 7 nəfərinin isə müalicəsi xəstəxana şəraitində davam edir.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.

    Çanakkale Şagird Zəhərlənmə
    В Турции произошло массовое отравление среди школьников

    Son xəbərlər

    06:03

    Venesuela HHQ 2025-ci ildə narkotacirlərə məxsus 39 təyyarəni məhv edib

    Digər ölkələr
    05:36

    Türkiyədə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub

    Region
    05:16

    ABŞ İsrailə "F-15" tədarükü ilə bağlı "Boeing" şirkəti ilə müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    04:45

    İdris Elba cəngavər tituluna layiq görülüb

    Digər ölkələr
    04:12

    Pentaqon: ABŞ Sakit okeanda narkokartel gəmisinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    03:49

    Tramp: Səudiyyə Ərəbistanı gələcəkdə "İbrahim sazişləri"ni imzalayacaq

    Digər ölkələr
    03:21

    "Barselona" klubu "Yuventus"un hücumçusu Duşan Vlahoviçlə maraqlanır

    Futbol
    02:40

    Tramp FES rəhbəri Pauelli məhkəmə iddiası qaldırmaqla hədələyib

    Digər ölkələr
    02:31

    Tramp: ABŞ "F-35" qırıcılarının Türkiyəyə satışı barədə ciddi şəkildə düşünür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti