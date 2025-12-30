Türkiyədə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub
- 30 dekabr, 2025
- 05:36
Türkiyənin Çanakkale vilayətində şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə vilayət administrasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Ezine rayonunda yerləşən qızlar üçün nəzərdə tutulmuş yataqxanada qalan 55 nəfərdən 26-nın yeməkdən sonra vəziyyəti pisləşib. Başgicəllənməsi və bulantı şikayəti olan şagirdlər xəstəxanaya çatdırılıblar. Onlardan 19-u ilkin yardımdan sonra evə buraxılıb, 7 nəfərinin isə müalicəsi xəstəxana şəraitində davam edir.
Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.
