Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

Военные США нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое использовалось членами наркокартелей.

Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

"Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в публикации, в котором указывается, что в результате удара была подтверждена гибель двух человек.

Объединенная оперативная группа операции "Южное копье" нанесла удар 29 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета, отметило командование.