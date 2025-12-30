Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Военные США нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое использовалось членами наркокартелей.

    Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

    "Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в публикации, в котором указывается, что в результате удара была подтверждена гибель двух человек.

    Объединенная оперативная группа операции "Южное копье" нанесла удар 29 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета, отметило командование.

    Pentaqon: ABŞ Sakit okeanda narkokartel gəmisinə zərbə endirib

