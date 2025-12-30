Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане
Другие страны
- 30 декабря, 2025
- 03:58
Военные США нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое использовалось членами наркокартелей.
Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.
"Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в публикации, в котором указывается, что в результате удара была подтверждена гибель двух человек.
Объединенная оперативная группа операции "Южное копье" нанесла удар 29 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета, отметило командование.
Последние новости
04:45
США заключили контракт с Boeing на поставку истребителей F-15 для ИзраиляДругие страны
04:17
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титулДругие страны
03:58
Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океанеДругие страны
03:26
Трамп: Саудовская Аравия в будущем подпишет Авраамовы соглашенияДругие страны
02:59
"Барселона" заинтересована в приобретении нападающего "Ювентуса" Душана ВлаховичаФутбол
02:30
Трамп: США серьезно думают над поставками F-35 ТурцииДругие страны
02:21
В турецкой провинции Бурса проведена операция против террористической группировки ИГИЛВ регионе
02:08
Трамп пригрозил главе ФРС США Пауэллу судебным искомДругие страны
01:44