Турецкие медиа-инфлюенсеры ознакомились с промышленным потенциалом Азербайджана

Делегация известных турецких медиа-инфлюенсеров посетила Азербайджан с целью ознакомления со стратегией социально-экономического развития страны, а также ее промышленным и инвестиционным потенциалом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В рамках визита, организованного Аппаратом торгового представительства Азербайджана в Турции, делегация посетила Баку, Шушу, Ханкенди, Агдам, а также Агдамский промышленный парк.

В рамках визита инфлюенсерам была представлена информация о стратегии социально-экономического развития Азербайджана, его промышленном и инвестиционном потенциале, а также о проектах по восстановлению и реконструкции, реализуемых на освобожденных территориях.

Отмечалось, что Агдамский промышленный парк становится одним из ключевых промышленных центров региона, и здесь созданы возможности для местных и иностранных инвесторов.

В то же время были затронуты проекты по благоустройству, развитию инфраструктуры и восстановлению культурного наследия в городах Шуша и Ханкенди, отмечен большой потенциал этих территорий с точки зрения туризма и культуры.

Инфлюенсеры поделились впечатлениями от поездки на платформах в социальных медиа.