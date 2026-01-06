Турецкие медиа-инфлюенсеры ознакомились с промышленным потенциалом Азербайджана

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бизнес
    • 06 января, 2026
    • 13:49
    Делегация известных турецких медиа-инфлюенсеров посетила Азербайджан с целью ознакомления со стратегией социально-экономического развития страны, а также ее промышленным и инвестиционным потенциалом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

    В рамках визита, организованного Аппаратом торгового представительства Азербайджана в Турции, делегация посетила Баку, Шушу, Ханкенди, Агдам, а также Агдамский промышленный парк.

    В рамках визита инфлюенсерам была представлена информация о стратегии социально-экономического развития Азербайджана, его промышленном и инвестиционном потенциале, а также о проектах по восстановлению и реконструкции, реализуемых на освобожденных территориях.

    Отмечалось, что Агдамский промышленный парк становится одним из ключевых промышленных центров региона, и здесь созданы возможности для местных и иностранных инвесторов.

    В то же время были затронуты проекты по благоустройству, развитию инфраструктуры и восстановлению культурного наследия в городах Шуша и Ханкенди, отмечен большой потенциал этих территорий с точки зрения туризма и культуры.

    Инфлюенсеры поделились впечатлениями от поездки на платформах в социальных медиа.

    Türkiyənin tanınmış media influenserləri Azərbaycanın sənaye-investisiya potensialı ilə tanış olub
    Turkish media influencers explore Azerbaijan's industry, investment potential

