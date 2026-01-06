Лейла Алиева ознакомилась в Маскате с проектами Компании по развитию туризма Омана
Внешняя политика
- 06 января, 2026
- 14:23
Лейла Алиева в городе Маскате ознакомилась с проектами, реализуемыми Компанией по развитию туризма Омана (OMRAN - Oman Tourism Development Company).
Как сообщает Report, созданная в 2005 году компания является одной из основных компаний по развитию туризма Султаната и имеет целью продвижение туристического потенциала страны на мировом уровне, а также диверсификацию ее экономики.
