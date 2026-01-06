Лейла Алиева ознакомилась в Маскате с проектами Компании по развитию туризма Омана

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лейла Алиева в городе Маскате ознакомилась с проектами, реализуемыми Компанией по развитию туризма Омана (OMRAN - Oman Tourism Development Company).

    Как сообщает Report, созданная в 2005 году компания является одной из основных компаний по развитию туризма Султаната и имеет целью продвижение туристического потенциала страны на мировом уровне, а также диверсификацию ее экономики.

