Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Turizmin İnkişafı Şirkətinin həyata keçirdiyi layihələrlə tanış olub
Xarici siyasət
- 06 yanvar, 2026
- 14:13
Leyla Əliyeva Maskat şəhərində Omanın Turizmin İnkişafı Şirkətində ("OMRAN" - "Oman Tourism Development Company") bu qurum tərəfindən həyata keçirilən layihələrlə tanış olub.
"Report" xəbər verir ki, 2005-ci ildə yaradılmış bu şirkət Sultanlığın əsas turizm inkişaf şirkətlərindən biridir və ölkənin turizm imkanlarını dünya səviyyəsində tanıtmaq, onun iqtisadiyyatını şaxələndirmək məqsədi daşıyır.
Son xəbərlər
14:27
Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənibXarici siyasət
14:26
Prezident aqrar fəaliyyətlə məşğul olan obyektlərin tikintisi üçün icazə tələbini təsdiqləyibASK
14:22
"Çelsi" yeni baş məşqçisini açıqlayıbFutbol
14:21
Foto
Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Qabus Böyük Məscidini ziyarət edibXarici siyasət
14:13
Foto
Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Turizmin İnkişafı Şirkətinin həyata keçirdiyi layihələrlə tanış olubXarici siyasət
14:12
Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
14:11
Abşeronun bəzi ərazilərində işıq kəsilibEnergetika
14:09
Foto
Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Vəliəhdi ilə görüşübXarici siyasət
14:08