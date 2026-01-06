АЖД сообщил о ходе работ на железнодорожной линии Агдам–Ханкенди

Проектирование железнодорожной линии Агдам–Ханкенди выполнено на 81%, строительные и монтажные работы - на 29%.

Об этом сообщили Report в "Азербайджанских железных дорогах" (АЖД).

Отмечается, общая протяженность железнодорожной линии составляет 28 километров, а с учетом боковых путей - 30,8 километра.

В рамках проекта предусмотрено строительство трех станций - Аскеран, Ходжалы, а также Железнодорожного и автовокзального комплекса в Ханкенди. Кроме того, планируется возведение 124 инженерных сооружений.