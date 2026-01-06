Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttində görülən işlər açıqlanıb
- 06 yanvar, 2026
- 13:19
Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi işlərinin 81 %-i, tikinti-quraşdırma işlərinin 29 %-i yerinə yetirilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, dəmir yolu xəttinin uzunluğu 28 kilometr, yan yollarla birlikdə 30,8 kilometrdir.
Qeyd edilib ki, layihə çərçivəsində 3 stansiya (Əsgəran və Xocalı stansiyaları, Xankəndi Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksi) və 124 ədəd mühəndis qurğusunun inşası nəzərdə tutulur.
