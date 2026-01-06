Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии

В западном японском регионе Тюгоку произошло землетрясение магнитудой 6,2, за которым последовала серия сильных афтершоков.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.

Агентство отмечает, что эпицентр первого землетрясения находился в восточной части префектуры Симанэ, угрозы цунами нет, сообщений о жертвах или серьезных разрушениях не поступало.

Компания, управляющая атомной электростанцией Симанэ, расположенной примерно в 32 км от места происшествия, заявила, что работа на ее втором энергоблоке продолжается в обычном режиме. Управление по ядерному регулированию Японии подтвердило, что после землетрясения никаких нарушений не зафиксировано.

Власти заявили о приостановке движения скоростных поездов между Син-Осакой и Хакатой после землетрясения.