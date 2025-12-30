Pentaqon: ABŞ Sakit okeanda narkokartel gəmisinə zərbə endirib
- 30 dekabr, 2025
- 04:12
ABŞ hərbçiləri Sakit okeanın şərq hissəsində, beynəlxalq sularda narkokartel üzvləri tərəfindən istifadə edilən gəmiyə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Kəşfiyyat təsdiq edib ki, gəmi Sakit okeanın şərq hissəsində məlum narkotik qaçaqmalçılığı marşrutu ilə hərəkət edib və narkotrafik üçün istifadə olunub", - deyə paylaşımda qeyd olunub. Məlumatda həmçinin zərbə nəticəsində iki nəfərin öldüyünün təsdiqləndiyi bildirilib.
Komandanlıq qeyd edib ki, "Cənub nizəsi" (Southern Spear) əməliyyatının Birləşmiş Əməliyyat Qrupu zərbəni dekabrın 29-da müharibə naziri Pit Heqsetin göstərişi ilə həyata keçirib.
