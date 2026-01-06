Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 06 января, 2026
    • 14:06
    Прокуратура Киева: Подозреваемый в убийстве азербайджанца не направлялся на фронт

    Расследование дела об убийстве молодого азербайджанца и ранении его отца в Киеве продолжается, обвиняемый находится под арестом и не направлялся на фронт.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, руководитель прокуратуры Киевской области Дмитро Прокудин опроверг распространившуюся информацию о том, что нападавший якобы был отправлен на линию фронта вместо привлечения к уголовной ответственности.

    По его словам, обвиняемый в настоящее время содержится в следственном изоляторе, а судебное разбирательство по делу продолжается.

    Глава прокуратуры уточнил, что обвинительный акт по статье 115.2 Уголовного кодекса Украины (умышленное покушение на убийство, умышленное убийство двух лиц, а также незаконное обращение с оружием) направлен в Фастовский районный суд Киевской области. Подготовительное судебное заседание уже состоялось, и мера пресечения в виде ареста продлена до 25 января 2026 года.

    "На первом судебном заседании был определен порядок исследования доказательств, в том числе письменных материалов, а также допрос свидетелей, потерпевших и обвиняемого. Следующее заседание назначено на 22 января 2026 года", - отметил прокурор.

    Напомним, что 31 августа 2025 года в городе Фастов Киевской области местный житель Иваненко Александр Владимирович открыл огонь из огнестрельного оружия по гражданам Азербайджана - Ферману Рагимову и его сыну Исмаилу Рагимову, занимавшимся торговлей фруктами и овощами. В результате сын погиб, отец получил тяжелые ранения.

    Kiyevdə güllələnən azərbaycanlılarla bağlı cinayət işinə dair mövcud vəziyyət açıqlanıb
    Update on criminal case related to Azerbaijanis shot in Kyiv

