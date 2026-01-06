Прокуратура Киева: Подозреваемый в убийстве азербайджанца не направлялся на фронт

Расследование дела об убийстве молодого азербайджанца и ранении его отца в Киеве продолжается, обвиняемый находится под арестом и не направлялся на фронт.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, руководитель прокуратуры Киевской области Дмитро Прокудин опроверг распространившуюся информацию о том, что нападавший якобы был отправлен на линию фронта вместо привлечения к уголовной ответственности.

По его словам, обвиняемый в настоящее время содержится в следственном изоляторе, а судебное разбирательство по делу продолжается.

Глава прокуратуры уточнил, что обвинительный акт по статье 115.2 Уголовного кодекса Украины (умышленное покушение на убийство, умышленное убийство двух лиц, а также незаконное обращение с оружием) направлен в Фастовский районный суд Киевской области. Подготовительное судебное заседание уже состоялось, и мера пресечения в виде ареста продлена до 25 января 2026 года.

"На первом судебном заседании был определен порядок исследования доказательств, в том числе письменных материалов, а также допрос свидетелей, потерпевших и обвиняемого. Следующее заседание назначено на 22 января 2026 года", - отметил прокурор.

Напомним, что 31 августа 2025 года в городе Фастов Киевской области местный житель Иваненко Александр Владимирович открыл огонь из огнестрельного оружия по гражданам Азербайджана - Ферману Рагимову и его сыну Исмаилу Рагимову, занимавшимся торговлей фруктами и овощами. В результате сын погиб, отец получил тяжелые ранения.