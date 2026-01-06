Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Ереване стартовало шествие "крестный ход" во главе с Пашиняном

    В регионе
    • 06 января, 2026
    • 13:40
    В Ереване стартовало шествие крестный ход во главе с Пашиняном

    В столице Армении стартовало шествие во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ. Акция, которую сам глава правительства назвал "крестным ходом", началась после рождественской литургии в кафедральном соборе Сурб Григор Лусаворич (Св. Григория Просветителя), на которой присутствовало руководство Армении.

    Участники шествия направляются к церкви Св. Анны.

