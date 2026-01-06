В Ереване стартовало шествие "крестный ход" во главе с Пашиняном
В регионе
- 06 января, 2026
- 13:40
В столице Армении стартовало шествие во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ. Акция, которую сам глава правительства назвал "крестным ходом", началась после рождественской литургии в кафедральном соборе Сурб Григор Лусаворич (Св. Григория Просветителя), на которой присутствовало руководство Армении.
Участники шествия направляются к церкви Св. Анны.
