В Ереване стартовало шествие "крестный ход" во главе с Пашиняном

В столице Армении стартовало шествие во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ. Акция, которую сам глава правительства назвал "крестным ходом", началась после рождественской литургии в кафедральном соборе Сурб Григор Лусаворич (Св. Григория Просветителя), на которой присутствовало руководство Армении.

Участники шествия направляются к церкви Св. Анны.