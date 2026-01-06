İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İrəvanda Paşinyanın rəhbərliyi ilə "xaç yürüşü" başlayıb

    Region
    • 06 yanvar, 2026
    • 13:50
    İrəvanda Paşinyanın rəhbərliyi ilə xaç yürüşü başlayıb

    Ermənistan paytaxtında Baş nazir Nikol Paşinyanın rəhbərliyi ilə yürüş başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV-i məlumat yayıb.

    Hökumət başçısının "xaç yürüşü" adlandırdığı aksiya Müqəddəs Qriqori Lusavoriç (Müqəddəs Maarifçi Qriqori) baş kilsəsində ölkə rəhbərliyinin iştirak etdiyi Milad liturgiyasından sonra başlayıb.

    Yürüş iştirakçıları Müqəddəs Anna kilsəsinə doğru irəlləyirlər.

    Ermənistan İrəvan yürüş
