Комиссия: В прошлом году признаны 35 научных степеней, полученных за рубежом
Наука и образование
- 06 января, 2026
- 13:52
В прошлом году в Азербайджане были официально признаны научные степени 35 человек, получивших образование за рубежом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Высшую аттестационную комиссию.
Согласно данным комиссии, наибольшее число признанных степеней пришлось на выпускников из Турции - 16 человек. Также признание получили специалисты, окончившие научные степени в России (4), Германии (3), Украине (3), Венгрии (3), Франции (2), Чехии (1), Японии (1), Финляндии (1) и Бельгии (1).
