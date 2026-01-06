İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    AAK: Ötən il xaricdə verilmiş elmi dərəcələrin 35-i tanınıb

    Elm və təhsil
    • 06 yanvar, 2026
    • 13:37
    AAK: Ötən il xaricdə verilmiş elmi dərəcələrin 35-i tanınıb

    Ötən il xarici ölkələrdə verilmiş elmi dərəcələrin 35-i Azərbaycanda tanınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ali Attestasiya Komissiyası (AAK) məlumat yayıb.

    Belə ki, ən çox tanınan elmi dərəcələr Türkiyəyə (16) məxsusdur. Digər tanınan sənədlər Rusiya (4), Almaniya (3), Ukrayna (3), Macarıstan (3), Fransa (2), Çexiya (1), Yaponiya (1), Finlandiya (1) və Belçikaya (1) aid olub.

    Ali Attestasiya Komissiyası elmi dərəcə
    Комиссия: В прошлом году признаны 35 научных степеней, полученных за рубежом

    Son xəbərlər

    14:27

    Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib

    Digər
    14:26

    Prezident aqrar fəaliyyətlə məşğul olan obyektlərin tikintisi üçün icazə tələbini təsdiqləyib

    Digər
    14:22

    "Çelsi" yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    14:21
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Qabus Böyük Məscidini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    14:13
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Turizmin İnkişafı Şirkətinin həyata keçirdiyi layihələrlə tanış olub

    Xarici siyasət
    14:12

    Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    14:11

    Abşeronun bəzi ərazilərində işıq kəsilib

    Energetika
    14:09
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Vəliəhdi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    14:08

    Azərbaycanda keçən il 47 kosmetoloji mərkəzdə qanunsuz fəaliyyət aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti