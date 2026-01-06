Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Nikkei: Япония заинтересована в транспортных маршрутах через Южный Кавказ

    Внешняя политика
    • 06 января, 2026
    • 14:33
    Nikkei: Япония заинтересована в транспортных маршрутах через Южный Кавказ

    Транспортные маршруты, проходящие через Южный Кавказ, могут принести выгоды не только странам региона, но и Японии.

    Как сообщает Report, об этом говорится в аналитической статье японского издания Nikkei, посвященной перспективным транспортным коридорам Евразии.

    В материале отмечается, что одним из ключевых маршрутов в регионе является Средний коридор - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), к развитию которого проявляет интерес и Токио.

    "Япония также возлагает большие надежды на ТМТМ. В декабре 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити встретилась с лидерами пяти стран Центральной Азии и заявила о поддержке Токио развитию этого маршрута", - подчеркивается в статье.

    Авторы отмечают, что правительство Азербайджана, по территории которого проходит ТМТМ, рассматривает южную ветку маршрута как важное дополнение к уже существующим транспортным связям.

    В целом, как указывает Nikkei, регион Южного Кавказа привлекает к себе внимание как важный транспортный узел, который можно назвать "современным Шелковым путем", соединяющим Европу и Азию.

    Помимо Среднего коридора, японское издание также обращает внимание на перспективность проекта TRIPP - "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания".

    "Развитие этого маршрута также принесет значительные выгоды Армении, которая окружена Азербайджаном и братской ей Турцией и в течение длительного времени сталкивалась с серьезными торговыми ограничениями", - говорится в статье.

    Средний коридор ТМТМ Транскаспийский маршрут Маршрут Трампа TRIPP Япония Азербайджан Армения

    Последние новости

    14:44

    Утверждена Исполнительная программа сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией

    Внешняя политика
    14:41
    Фото

    Лейла Алиева посетила Большую мечеть Султана Кабуса в Маскате

    Внешняя политика
    14:40

    Президент утвердил требование разрешения на строительство аграрных объектов

    АПК
    14:39

    Минздрав выявил в прошлом году незаконную деятельность в 47 косметологических центрах

    Здоровье
    14:36
    Фото

    Лейла Алиева встретилась в Маскате с наследным принцем Омана

    Внешняя политика
    14:33

    Nikkei: Япония заинтересована в транспортных маршрутах через Южный Кавказ

    Внешняя политика
    14:23
    Фото

    Лейла Алиева ознакомилась в Маскате с проектами Компании по развитию туризма Омана

    Внешняя политика
    14:06

    Прокуратура Киева: Подозреваемый в убийстве азербайджанца не направлялся на фронт

    Происшествия
    13:52

    Комиссия: В прошлом году признаны 35 научных степеней, полученных за рубежом

    Наука и образование
    Лента новостей