Пезешкиан: Власти Ирана не будут прибегать к денежной эмиссии для решения экономического кризиса

Правительство Ирана признает экономические проблемы в стране, однако не будет разгонять инфляцию, печатая больше денег.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, денежная эмиссия со стороны правительства страны сильно ударит по низшим слоям населения.

Тем не менее, иранский президент отметил, что правительство осознает свои недостатки и готово консультироваться со специалистами для поиска выхода из сложившейся ситуации.

"Я ценю советы экспертов и хочу слышать ваше мнение, чтобы работать над развитием и прогрессом страны", - сказал президент.

По его словам, ответственность за то состояние, в котором сейчас находится Иран, несет большое количество людей, поэтому, нужно совместными усилиями решать сложившиеся в стране проблемы.

"Мы все вместе привели страну к этой точке и вместе несем ответственность. Считать, что вина лежит только на одной стороне – неверно", - сказал Пезешкиан.

Иранский президент также посетовал на ограниченные финансовые возможности страны, сказав что нужно дать адекватную оценку возможностей и потенциала выбора развития страны.

"Мы готовы, но нужно осознавать реальность. Сначала нужно сказать, что вы собираетесь делать. Финансы ограничены, ресурсов у нас нет. Если бы были – мы бы ни в чем себе не отказывали", - подчеркнул он.