İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Pezeşkian: Hökumət iqtisadi böhranı həll etmək üçün pul emissiyasına getməyəcək

    Region
    • 06 yanvar, 2026
    • 13:55
    Pezeşkian: Hökumət iqtisadi böhranı həll etmək üçün pul emissiyasına getməyəcək

    İran hökuməti ölkədəki iqtisadi problemləri bilir, lakin daha çox pul çap edərək inflyasiyanı artırmayacaq.

    "Report" IRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hökumət tərəfindən pul emissiyası həyata keçirilərsə, bu, əhalinin aşağı təbəqələrinə ciddi zərbə vura bilər.

    Bununla belə, İran Prezidenti hökumətin çatışmayan cəhətlərini dərk etdiyini və yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün mütəxəssislərlə məsləhətləşməyə hazır olduğunu qeyd edib.

    "Mən ekspertlərin məsləhətlərini dəyərləndirirəm və ölkənin inkişafı üzərində işləmək üçün sizin fikrinizi eşitmək istəyirəm", - Prezident bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İranın hazırkı vəziyyətinə görə məsuliyyəti çox sayda insan daşıyır, buna görə də ölkədə yaranmış problemləri birgə səylərlə həll etmək lazımdır.

    "Biz hamımız birgə ölkəni bu nöqtəyə gətirdik və birgə məsuliyyət daşıyırıq. Günahın yalnız bir tərəfdə olduğunu düşünmək yanlışdır", - İran Prezidenti deyib.

    O, həmçinin İranın məhdud maliyyə imkanlarına da toxunub və ölkənin inkişaf seçimi potensialını və imkanlarını adekvat qiymətləndirmənin zəruliyini vurğulayıb.

    "Biz hazır olsaq da, reallığı dərk etməliyik. Əvvəlcə nə edəcəyinizi deməlisiz. Maliyyə məhduddur, resurslarımız yoxdur. Lakin olsaydı biz heç nədən imtina etməzdik", - deyə o vurğulayıb.

    İran Məsud Pezeşkian inflyasiya
    Пезешкиан: Власти Ирана не будут прибегать к денежной эмиссии для решения экономического кризиса
    Pezeshkian: Iranian authorities won't resort to money printing to resolve economic crisis

    Son xəbərlər

    14:27

    Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    14:26

    Prezident aqrar fəaliyyətlə məşğul olan obyektlərin tikintisi üçün icazə tələbini təsdiqləyib

    ASK
    14:22

    "Çelsi" yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    14:21
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Qabus Böyük Məscidini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    14:13
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Turizmin İnkişafı Şirkətinin həyata keçirdiyi layihələrlə tanış olub

    Xarici siyasət
    14:12

    Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    14:11

    Abşeronun bəzi ərazilərində işıq kəsilib

    Energetika
    14:09
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Vəliəhdi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    14:08

    Azərbaycanda keçən il 47 kosmetoloji mərkəzdə qanunsuz fəaliyyət aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti